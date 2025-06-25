В Башкирии обновили 14 километров дороги Буздяк − Чекмагуш − Дюртюли

Продолжается ремонт на шести участках дороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент обновлено покрытие на 14 км трассы. Теперь дорожники укрепляют обочины, завершающим этапом ремонта станет нанесение осевой разметку из термопластика.