В Башкирии обновили 14 километров дороги Буздяк − Чекмагуш − Дюртюли

Продолжается ремонт на шести участках дороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент обновлено покрытие на 14 км трассы. Теперь дорожники укрепляют обочины, завершающим этапом ремонта станет нанесение осевой разметку из термопластика.
В минтрансе РБ сообщили, что суточный трафик на дороге Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли превышает 3,6 тысячи автомобилей. Она связывает множество населённых пунктов Благоварского, Буздякского, Чекмагушевского, Дюртюлинского районов с федеральными трассами М-5 «Урал» и Р-240 Уфа — Оренбург, подъездом к М-12 «Восток».