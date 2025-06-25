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В Башкирии обновили 14 километров дороги Буздяк − Чекмагуш − Дюртюли

Всего к ремонту в текущем году запланировано восемь участков протяжённостью 19 км.

Источник: Башинформ

Продолжается ремонт на шести участках дороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент обновлено покрытие на 14 км трассы. Теперь дорожники укрепляют обочины, завершающим этапом ремонта станет нанесение осевой разметку из термопластика.

В минтрансе РБ сообщили, что суточный трафик на дороге Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли превышает 3,6 тысячи автомобилей. Она связывает множество населённых пунктов Благоварского, Буздякского, Чекмагушевского, Дюртюлинского районов с федеральными трассами М-5 «Урал» и Р-240 Уфа — Оренбург, подъездом к М-12 «Восток».