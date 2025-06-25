За минувшие сутки в Ростове произошло девять техногенных пожаров

За минувшие сутки вторника, 24 июня, в Ростовской области произошло девять техногенных пожаров и одно загорание сухостоя. Такой статистикой поделились в МЧС по региону.
Также за этот период произошло пять ДТП, которые ликвидировали донские спасатели.
— Всего выезжали 92 специалиста и 23 единицы техники, — уточнили в ведомстве.
Ранее под Ростовом в поселке Ленинаван произошел пожар на территории таунхауса. Когда хозяева увидели за окном огонь, они не растерялись и потушили пламя своими силами до прибытия спасателей.