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NYP: Китай разработал беспилотник размером с комара для секретных операций

Дрон с нанокрыльями оснащен ультраминиатюрными камерами и микрофонами.

Ученые из Национального университета оборонных технологий в китайской провинции Хунань разработали самый маленький беспилотник, размером с комара, для проведения секретных операций, пишет New York Post.

Уточняется, что дрон оснащен ультраминиатюрными камерами и микрофонами для захвата изображений, звуков и электронных сигналов, крошечные размеры делают его практически невидимым для невооруженного глаза, он также способен пролететь незамеченным мимо обычной радиолокационной системы.

«Миниатюрные бионические роботы, подобные этому, особенно подходят для информационной разведки и специальных миссий на поле боя», — говорится в публикации.

Однако, по словам старшего научного сотрудника в области обороны Тимоти Хита, у БПЛА есть и минусы. Например, он может использоваться преступниками для кражи персональных данных, также есть вопросы по поводу технических возможностей изобретения.

«Чтобы шпионить в течение длительного периода, кто-то должен быть готов постоянно отключать микродроны, заряжать их и перераспределять в дополнение к просеиванию собранных данных, и все это в пределах досягаемости целевого человека или бизнеса», — подчеркнул Хит.

Он добавил, что беспилотник в виде комара хорошо подойдет именно для шпионажа, а на поле боя он будет менее полезен.

Ранее стало известно, что в России изобрели дрон с бионической рукой.

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