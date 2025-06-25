Юрий Первак: форвард Дзюба может закончить карьеру в московском «Спартаке»

Экс-гендир московского «Спартака» Юрий Первак считает, что форвард Артем Дзюба мог бы завершить свой футбольный путь в стане красно-белых. Об этом сообщает odds.ru.
Первак уверен, что «Спартак» должен выкупить Дзюбу у тольяттинского «Акрона» и тогда нападающий мог бы сыграть за московский клуб еще два или три сезона.
Также бывший функционер провел параллель с Лукой Модричем — он же заключает контракт в 39 лет.
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