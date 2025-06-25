Собянин рассказал о модернизации дорог в районах Ростокино и Алексеевский

«Модернизируем транспортную инфраструктуру в Ростокино и Алексеевском. Эти районы северо-востока — знаковые. Через них проходят важные транспортные артерии: проспект Мира, Ярославское направление ж/д, МЦК, Калужско-Рижская линия метро. Рядом находятся масштабные природные и культурные пространства, которые каждый день посещают тысячи людей», — написал Собянин.
Так, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру, специалисты реконструируют старые дороги и строят новые. В частности, сейчас создают дополнительную связку местной улично-дорожной сети с проспектом Мира: реконструируют 1-й Рижский пер., ул. Новоалексеевская и ул. Староалексеевская; построят Проектируемый проезд № 128, который позволит соединить ул. Ярославская и ул. 3-я Мытищинская; приведут в порядок и возведут участки ул. Бажова.
Также для пешеходов организуют комфортные маршруты. Например, проще станет добираться до станции «Ростокино» на МЦК; более безопасными будут ул. Староалексеевская, ул. Маломосковская и Рижский проезд — установят светофоры и сделают тротуары.
«Завершить работы по проекту планируем уже в этом году», — заключил мэр.