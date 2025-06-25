Собянин рассказал о модернизации дорог в районах Ростокино и Алексеевский

Так, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру, специалисты реконструируют старые дороги и строят новые. В частности, сейчас создают дополнительную связку местной улично-дорожной сети с проспектом Мира: реконструируют 1-й Рижский пер., ул. Новоалексеевская и ул. Староалексеевская; построят Проектируемый проезд № 128, который позволит соединить ул. Ярославская и ул. 3-я Мытищинская; приведут в порядок и возведут участки ул. Бажова.