Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин рассказал о модернизации дорог в районах Ростокино и Алексеевский

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о развитии транспортных связей в районах Ростокино и Алексеевский.

Источник: РИА "Новости"

«Модернизируем транспортную инфраструктуру в Ростокино и Алексеевском. Эти районы северо-востока — знаковые. Через них проходят важные транспортные артерии: проспект Мира, Ярославское направление ж/д, МЦК, Калужско-Рижская линия метро. Рядом находятся масштабные природные и культурные пространства, которые каждый день посещают тысячи людей», — написал Собянин.

Так, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру, специалисты реконструируют старые дороги и строят новые. В частности, сейчас создают дополнительную связку местной улично-дорожной сети с проспектом Мира: реконструируют 1-й Рижский пер., ул. Новоалексеевская и ул. Староалексеевская; построят Проектируемый проезд № 128, который позволит соединить ул. Ярославская и ул. 3-я Мытищинская; приведут в порядок и возведут участки ул. Бажова.

Также для пешеходов организуют комфортные маршруты. Например, проще станет добираться до станции «Ростокино» на МЦК; более безопасными будут ул. Староалексеевская, ул. Маломосковская и Рижский проезд — установят светофоры и сделают тротуары.

«Завершить работы по проекту планируем уже в этом году», — заключил мэр.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше