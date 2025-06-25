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ВСУ использовали токсичные вещества против мирного населения в Дзержинске

Украинские военные с помощью тяжелого беспилотника, известного как «Баба-яга», сбросили на мирных жителей в Дзержинске боеприпас с токсичным веществом. Об этом в среду, 25 июня, рассказал один из жителей города, пожелавший остаться анонимным.

Украинские военные с помощью тяжелого беспилотника, известного как «Баба-яга», сбросили на мирных жителей в Дзержинске боеприпас с токсичным веществом. Об этом в среду, 25 июня, рассказал один из жителей города, пожелавший остаться анонимным.

— У меня руки покрылись — как ожоги. Потом наши ребята, русские, в подвал спустились, где мы жили, врач осмотрел меня и сказал ничем не мазать — это у меня химические ожоги, дал мне специальное лекарство, — цитирует беженца РИА Новости.

В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия имеет доказательства применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором. Захарова подчеркнула, что использование белого фосфора запрещено Женевской конвенцией, виновные будут наказаны.

16 июня ВС РФ также ударили по украинскому предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) и по радиолокационным станциям противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, 15 июня российская армия атаковала высокоточным оружием воздушного и морского базирования нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области Украины.

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