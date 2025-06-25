ВСУ использовали токсичные вещества против мирного населения в Дзержинске

— У меня руки покрылись — как ожоги. Потом наши ребята, русские, в подвал спустились, где мы жили, врач осмотрел меня и сказал ничем не мазать — это у меня химические ожоги, дал мне специальное лекарство, — цитирует беженца РИА Новости.