ВСУ использовали токсичные вещества против мирного населения в Дзержинске

Украинские военные с помощью тяжелого беспилотника, известного как «Баба-яга», сбросили на мирных жителей в Дзержинске боеприпас с токсичным веществом. Об этом в среду, 25 июня, рассказал один из жителей города, пожелавший остаться анонимным.
— У меня руки покрылись — как ожоги. Потом наши ребята, русские, в подвал спустились, где мы жили, врач осмотрел меня и сказал ничем не мазать — это у меня химические ожоги, дал мне специальное лекарство, — цитирует беженца РИА Новости.
В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия имеет доказательства применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором. Захарова подчеркнула, что использование белого фосфора запрещено Женевской конвенцией, виновные будут наказаны.
16 июня ВС РФ также ударили по украинскому предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) и по радиолокационным станциям противовоздушной обороны (ПВО).
Помимо этого, 15 июня российская армия атаковала высокоточным оружием воздушного и морского базирования нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области Украины.