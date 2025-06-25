Стали известны муниципалитеты Башкирии с самой низкой рождаемостью

В Башкирии в прошлом году появилось на свет 32 968 детей, что на 6,8% меньше показателя 2023-го. Об этом сообщило издание UfaTime.ru со ссылкой на данные из доклада о санитарно-эпидемическом благополучии населения республики.
Уровень рождаемости в 2024-м составил 8,1 на 1 000 жителей, оказавшись ниже среднероссийского показателя на 3,6%, но превысив уровень Приволжского федерального округа на 4,9%.
Положительную динамику специалисты отмечают лишь в восьми муниципалитетах республики. Лидером роста стал Буздякский район, где рождаемость увеличилась на 16,4% и достигла 14,1 на 1 000 населения. Также рост зафиксирован в Иглинском, Федоровском, Уфимском и других районах.
Однако в 33 муниципальных образованиях показатели остаются ниже среднереспубликанского уровня. Наиболее тревожная ситуация сложилась в Краснокамском районе (3,4 на 1 000 жителей), где рождаемость в 2,4 раза уступает среднему значению по Башкирии. В зоне риска также оказались Федоровский, Бураевский, Ермекеевский районы и город Салават.
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