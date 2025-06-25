В Краснодаре определился первый двухсотбалльник по ЕГЭ

На данный момент в Краснодаре официально зарегистрированы 74 выпускника, получивших по 100 баллов на ЕГЭ. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки в городских школах и о целеустремленности краснодарских выпускников. Поздравляем Льва Дубогрызова и всех стобалльников с заслуженным успехом и желаем им дальнейших побед!