В Краснодаре определился первый двухсотбалльник по ЕГЭ

Выпускник лицея № 4 Лев Дубогрызов стал первым в этом году двухсотбалльником в Краснодаре. Он блестяще сдал ЕГЭ по профильной математике и информатике, набрав по каждому предмету максимальные 100 баллов.
За плечами Льва Дубогрызова — более 20 серьезных достижений на различных олимпиадах, подтверждающих его исключительные способности.
Глава Краснодара Евгений Наумов лично поздравил Льва с выдающимися результатами.
«Эти высокие баллы — результат большого многолетнего труда самих выпускников, их педагогов и родителей. Поздравляю с этими достижениями в учёбе! Желаю выпускникам и дальше добиваться максимальных результатов во всех сферах жизни,» — отметил Евгений Наумов.
На данный момент в Краснодаре официально зарегистрированы 74 выпускника, получивших по 100 баллов на ЕГЭ. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки в городских школах и о целеустремленности краснодарских выпускников. Поздравляем Льва Дубогрызова и всех стобалльников с заслуженным успехом и желаем им дальнейших побед!