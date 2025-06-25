«Хотел вернуть коров». Пастух утонул, отправившись за стадом через реку в Климовичском районе

В Климовичском районе пастух утонул, отправившись за коровами через реку. Подробности рассказали в пресс-службе ОСВОД Беларуси.
На днях ОСВОД сообщал о проведении поисковой операции в Могилевской области, а 24 июня стало известно о ее завершении. Водолазы вели поиски пропавшего мужчины на реке Остер возле деревни Ходунь Климовичского района. Тело молодого мужчины 1989 года рождения спасатели извлекли из воды.
Сообщается, что погиб местный пастух. Трагедия произошла, когда коровы перешли через реку на противоположный берег. Как рассказал очевидец, мужчина решил вернуть стадо. Он разделся, вошел в воду, немного проплыл и скрылся под водой.
Между тем МЧС предупредило белорусов о сильном ветре 25 июня: «Усиление юго-западного ветра с порывами 15−20 м/с».
А еще сотрудники МЧС приехали из-за прыгавшей на батуте собаки в Витебске.