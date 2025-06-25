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Мошенники начали предлагать «работу», чтобы выманить деньги

Российские мошенники придумали новую схему для обмана граждан — жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом «помощи» якобы работодателю. При этом аферисты сами представляются работодателями. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Российские мошенники придумали новую схему для обмана граждан — жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом «помощи» якобы работодателю. При этом аферисты сами представляются работодателями. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

— Преступники не просто создают видимость трудоустройства, они искусственно формируют отношения «начальник — подчиненный», чтобы жертва психологически легче соглашалась на их условия, — рассказал вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.

Специалисты банка предупреждают, что прежде чем соглашаться на работу, нужно проверить работодателя и найти официальные контакты компании, убедившись в ее существовании, передает ТАСС.

Также мошенники начали представляться сотрудниками «Ростелекома» и обзванивать россиян с предложением «продлить договор связи». Таким образом злоумышленники пытаются получить код подтверждения, после которого они получают доступ к важным аккаунтам.

Ранее эксперт Михаил Гербер рассказал, что основными целевыми группами для телефонных мошенников являются несовершеннолетние, пожилые граждане и обладатели криптовалют.