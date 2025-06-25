Мошенники начали предлагать «работу», чтобы выманить деньги

Российские мошенники придумали новую схему для обмана граждан — жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом «помощи» якобы работодателю. При этом аферисты сами представляются работодателями. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.