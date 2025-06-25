Стаж с учетом всех детей пересчитают почти 400 тыс. женщинам в России

«Я думаю, что так и будет. В бюджете на 2026 год, который мы сейчас разрабатываем, заложены все средства, и после принятия законопроекта все выплаты будут обеспечены. Мы видим, как растёт важность наличия детей у женщин в глазах государства. В 2002 году в стаж засчитывали уход за двумя детьми, в 2013 году стали учитывать трёх детей, а в 2015 году — уже четырёх. Теперь принято решение снять все ограничения по количеству детей», — добавил Сергей Чирков.