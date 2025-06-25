Стаж с учетом всех детей пересчитают почти 400 тыс. женщинам в России

В России около 400 тысяч женщин, воспитывающих пятерых и более детей, смогут рассчитывать на повышение размера своей пенсии после перерасчёта страхового стажа с учётом всех периодов отпуска по уходу за ребёнком. Об этом в интервью ТАСС сообщил Сергей Чирков, председатель Социального фонда России.
Ранее Министерство труда подготовило законопроект, который предусматривает учёт всех периодов отпуска по уходу за ребёнком в страховом стаже. Сейчас существует ограничение: в стаж может быть засчитан уход не более чем на протяжении шести лет суммарно, что позволяет учитывать уход только за четырьмя детьми.
«По нашим предварительным оценкам, в России проживает около 400 тысяч женщин, чьи дети ранее не учитывались при расчёте пенсии. Сейчас мы готовим документы и материалы для перерасчёта. Важно, что не только все дети будут учитываться в стаже, но и за них будут начисляться пенсионные коэффициенты», — сказал Сергей Чирков.
Так, за год стажа, если у женщины трое детей, ей начислят 5,4 коэффициента за третьего ребёнка. Это довольно высокий показатель, сравнимый с зарплатой в 120 тысяч рублей, уточнил глава Социального фонда.
В настоящее время Министерство труда проводит процедуры по согласованию законопроекта. По проектируемым нормам, он должен вступить в силу с 2026 года.
«Я думаю, что так и будет. В бюджете на 2026 год, который мы сейчас разрабатываем, заложены все средства, и после принятия законопроекта все выплаты будут обеспечены. Мы видим, как растёт важность наличия детей у женщин в глазах государства. В 2002 году в стаж засчитывали уход за двумя детьми, в 2013 году стали учитывать трёх детей, а в 2015 году — уже четырёх. Теперь принято решение снять все ограничения по количеству детей», — добавил Сергей Чирков.
Ранее сообщалось, что с 1 июня фиксированную часть страховой пенсии россиян старше 80 лет увеличили вдвое.