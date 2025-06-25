В МИД Ирана оценили результаты переговоров с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным, состоявшаяся в Кремле 23 июня, прошла успешно. Об этом иранский дипломат рассказал в интервью газете Al Araby Al Jadeed.
«Встреча с господином Путиным была замечательной. Россия заняла твердую позицию в отношении атак США и Израиля», — заявил Аббас Арагчи.
Напомним, лидер России в конфликте на Ближнем Востоке занял четкую позицию. Он подчеркнул, что уверен в достижении мира дипломатическим путем. А также подчеркнул право Ирана на разработку мирного атома.
Ранее KP.RU сообщил, что в Иране надеялись, что Россия сыграет свою роль в урегулировании их конфликта с Израилем. Ведь между Тегераном и Москвой есть Договор о стратегическом партнерстве. В иранском ведомстве подчеркнули, что ждут ответа от РФ после удара США по ядерным объектам исламской республики.