В МИД Ирана оценили результаты переговоров с Путиным

Ранее KP.RU сообщил, что в Иране надеялись, что Россия сыграет свою роль в урегулировании их конфликта с Израилем. Ведь между Тегераном и Москвой есть Договор о стратегическом партнерстве. В иранском ведомстве подчеркнули, что ждут ответа от РФ после удара США по ядерным объектам исламской республики.