В Омской области прошло назначение новых судей

Кроме того, депутаты поддержали назначение судей без ограничения срока полномочий. Наталья Геннадьевна Любчич утверждена на должность мирового судьи судебного участка № 59 в Ленинском судебном районе г. Омска, а Алексей Николаевич Шкель назначен на должность мирового судьи судебного участка № 24 в Павлоградском судебном районе Омской области.