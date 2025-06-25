В Омской области прошло назначение новых судей

Сегодня на пленарном заседании Законодательного Собрания Омской области были назначены мировые судьи на территории региона. Назначения проводились в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок формирования судебной системы.
На трехлетний срок полномочий утверждены Вера Сергеевна Лазаренко на должность мирового судьи судебного участка № 44 в Кировском судебном районе г. Омска и Юлия Владимировна Осипова на должность мирового судьи судебного участка № 96 в Центральном судебном районе г. Омска.
Кроме того, депутаты поддержали назначение судей без ограничения срока полномочий. Наталья Геннадьевна Любчич утверждена на должность мирового судьи судебного участка № 59 в Ленинском судебном районе г. Омска, а Алексей Николаевич Шкель назначен на должность мирового судьи судебного участка № 24 в Павлоградском судебном районе Омской области.
Утвержденные кандидаты займут свои должности в ближайшее время.
Ранее мы уже сообщали, что в Омской области были назначены судьи.