Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области прошло назначение новых судей

Решение коснулось как новых кадровых назначений, так и продления полномочий действующих судей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня на пленарном заседании Законодательного Собрания Омской области были назначены мировые судьи на территории региона. Назначения проводились в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок формирования судебной системы.

На трехлетний срок полномочий утверждены Вера Сергеевна Лазаренко на должность мирового судьи судебного участка № 44 в Кировском судебном районе г. Омска и Юлия Владимировна Осипова на должность мирового судьи судебного участка № 96 в Центральном судебном районе г. Омска.

Кроме того, депутаты поддержали назначение судей без ограничения срока полномочий. Наталья Геннадьевна Любчич утверждена на должность мирового судьи судебного участка № 59 в Ленинском судебном районе г. Омска, а Алексей Николаевич Шкель назначен на должность мирового судьи судебного участка № 24 в Павлоградском судебном районе Омской области.

Утвержденные кандидаты займут свои должности в ближайшее время.

Ранее мы уже сообщали, что в Омской области были назначены судьи.