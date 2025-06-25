Аэропорт Саратова закрыт для полетов

Аэропорт Саратова закрыт для самолетов Аэропорт города Саратов закрыт для вылета и посадки самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратов», — говорится в заявлении ведомства. Пресс-релиз размещен в telegram-канале Росавиации.