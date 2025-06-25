Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Саратова закрыт для полетов

Аэропорт города Саратов закрыт для вылета и посадки самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратов», — говорится в заявлении ведомства. Пресс-релиз размещен в telegram-канале Росавиации.

Аэропорт Саратова закрыт для самолетов Аэропорт города Саратов закрыт для вылета и посадки самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратов», — говорится в заявлении ведомства. Пресс-релиз размещен в telegram-канале Росавиации.