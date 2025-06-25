Швейцария решила ограничить прием беженцев из Украины

Швейцария меняет политику приема украинских беженцев в страну, беря на вооружение «норвежскую» модель — принимать людей только из тех регионов, где идут боевые действия. Об этом сообщает местная телерадиокомпания SRF.
Соответствующее решение в ближайшее время примет Федеральный совет страны, хотя парламент советовал властям Швейцарии сделать это еще в декабре.
В статье говорится, что защиту получат только люди, которые в последний раз проживали на бывших территориях Украины, находящися сейчас под контролем России, или в регионах с «более или менее интенсивными» боевыми действиями".
Журналисты отмечают, что по норвежской классификации в число опасных зон на Украине входят Киев, Одесса, Днепропетровск, Николаев, Запорожье, Харьков, Чернигов и Сумы. А вот запад и часть центральной Украины считаются безопасными.
Впрочем, заключает издание, Швейцария может включить в число опасных зон не только города Незалежной, но и более обширную территорию. Сейчас из «безопасных» районов в Швейцарию прибывает примерно треть беженцев.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе все чаще за «закрытыми дверями» стали рассматривать «планы выхода» из Директивы о временной защите (TPD), регулирующей правовой статус украинских беженцев, ввиду изменений в «геополитическом ландшафте».