Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцария решила ограничить прием беженцев из Украины

Швейцария внедрит норвежскую систему работы с украинскими беженцами.

Источник: Комсомольская правда

Швейцария меняет политику приема украинских беженцев в страну, беря на вооружение «норвежскую» модель — принимать людей только из тех регионов, где идут боевые действия. Об этом сообщает местная телерадиокомпания SRF.

Соответствующее решение в ближайшее время примет Федеральный совет страны, хотя парламент советовал властям Швейцарии сделать это еще в декабре.

В статье говорится, что защиту получат только люди, которые в последний раз проживали на бывших территориях Украины, находящися сейчас под контролем России, или в регионах с «более или менее интенсивными» боевыми действиями".

Журналисты отмечают, что по норвежской классификации в число опасных зон на Украине входят Киев, Одесса, Днепропетровск, Николаев, Запорожье, Харьков, Чернигов и Сумы. А вот запад и часть центральной Украины считаются безопасными.

Впрочем, заключает издание, Швейцария может включить в число опасных зон не только города Незалежной, но и более обширную территорию. Сейчас из «безопасных» районов в Швейцарию прибывает примерно треть беженцев.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе все чаще за «закрытыми дверями» стали рассматривать «планы выхода» из Директивы о временной защите (TPD), регулирующей правовой статус украинских беженцев, ввиду изменений в «геополитическом ландшафте».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше