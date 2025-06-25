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Трамп проигнорировал европейских лидеров, принимая важное решение

Politico: Трамп не предупредил лидеров ЕС об ударах США по иранским объектам.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не поставил в известность заранее европейских лидеров о решении нанести удары по иранским ядерным объектам. Об этом Politico сообщил неназванный европейский чиновник.

«Хотя на прошлой неделе на саммите G7 в Канаде он оставил у лидеров ощущение, что склоняется к такой атаке», — признался собеседник издания.

Между тем, вокруг этой атаки США разгорается нешуточный скандал. В СМИ «утек» доклад Разведывательного управления Министерства обороны о реальной эффективности атаки США на Иран. И это уже нанесло сильный удар по имиджу Дональда Трампа, который хотел появиться на саммите НАТО триумфатором.

После этого глава Белого дома яростно раскритиковал некоторые американские СМИ, которые не так как нужно осветили удары военных США по Ирану, заявив об их неэффективности.

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