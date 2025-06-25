Трамп проигнорировал европейских лидеров, принимая важное решение

Между тем, вокруг этой атаки США разгорается нешуточный скандал. В СМИ «утек» доклад Разведывательного управления Министерства обороны о реальной эффективности атаки США на Иран. И это уже нанесло сильный удар по имиджу Дональда Трампа, который хотел появиться на саммите НАТО триумфатором.