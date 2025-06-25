Росавиация ввела временные ограничения на работу в аэропорту Саратова

Также стало известно, что аналогичные ограничения вводили в аэропорту Жуковский в Москве. В Росавиации пояснили, что такие меры необходимы для безопасности полетов. Службы аэропорта делали все, чтобы обеспечить стабильную работу и безопасность пассажиров.