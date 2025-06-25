Росавиация ввела временные ограничения на работу в аэропорту Саратова

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту Саратова. Соответствующее сообщение было опубликовано 8:38 по московскому времени.
Как уточняется в официальном заявлении, ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
«Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту. Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — говорится в сообщении.
Днем ранее Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в двух аэропортах Приволжского региона. Под ограничения попали международный аэропорт «Курумоч» в Самаре и аэропорт «Баратаевка» в Ульяновске.
Также стало известно, что аналогичные ограничения вводили в аэропорту Жуковский в Москве. В Росавиации пояснили, что такие меры необходимы для безопасности полетов. Службы аэропорта делали все, чтобы обеспечить стабильную работу и безопасность пассажиров.