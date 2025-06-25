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Главные новости 25 июня 2025 года

Последние новости за сегодня — 25 июня 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 июня 2025 года.

Трамп перед саммитом НАТО назвал положение Зеленского сложным

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, встретится на саммите НАТО в Гааге с украинским лидером Владимиром Зеленским, так как тот находится в «тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться». Решение о поддержке Киева не планируется включать в итоговые документы саммита.

Отчет Пентагона по Ирану помешал триумфу Трампа на саммите НАТО

Источник: Reuters

Данные доклада разведслужбы Минобороны США о результатах американских атак по иранским ядерным объектам не позволили Дональду Трампу испытать победное ликование на саммите НАТО. СМИ раскрыли, что бомбардировки не ликвидировали компоненты ядерной программы, а лишь «отбросили» ее развитие.

Си Цзиньпин отказался от участия в саммите БРИКС в Бразилии

Источник: AP 2024

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые пропустит саммит БРИКС, который состоится в Рио-де-Жанейро 6—7 июля. Причина отказа от участия — высокая загруженность. Вместо главы Китая на мероприятие в Бразилии поедет премьер-министр Ли Цян. Власти принимающей стороны расстроены отсутствием китайского лидера.

Израиль назвал перемирие с Ираном временным

Источник: AP 2024

В Генеральном штабе Израиля заявили, что военная кампания против Ирана не закончилась, так как ЦАХАЛ завершила только часть запланированных действий. В ближайших планах армии еврейского государства — переключение внимания на сектор Газа, где активизировалось палестинское движение ХАМАС.

В Ростовской области после падения дрона ВСУ загорелся стадион

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 25 июня средства ПВО сбили и нейтрализовали 18 украинских беспилотников над шестью российскими регионами и акваторией Черного моря. Семь дронов уничтожили над Ростовской областью. В Таганроге при падении БПЛА загорелась кровля стадиона «Форт Арена», в Азове пострадала крыша зернового склада в порту.

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