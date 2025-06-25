Главные новости 25 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 июня 2025 года.
Трамп перед саммитом НАТО назвал положение Зеленского сложным
Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, встретится на саммите НАТО в Гааге с украинским лидером Владимиром Зеленским, так как тот находится в «тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться». Решение о поддержке Киева не планируется включать в итоговые документы саммита.
Отчет Пентагона по Ирану помешал триумфу Трампа на саммите НАТО
Данные доклада разведслужбы Минобороны США о результатах американских атак по иранским ядерным объектам не позволили Дональду Трампу испытать победное ликование на саммите НАТО. СМИ раскрыли, что бомбардировки не ликвидировали компоненты ядерной программы, а лишь «отбросили» ее развитие.
Си Цзиньпин отказался от участия в саммите БРИКС в Бразилии
Председатель КНР Си Цзиньпин впервые пропустит саммит БРИКС, который состоится в Рио-де-Жанейро
Израиль назвал перемирие с Ираном временным
В Ростовской области после падения дрона ВСУ загорелся стадион
В ночь на 25 июня средства ПВО сбили и нейтрализовали 18 украинских беспилотников над шестью российскими регионами и акваторией Черного моря. Семь дронов уничтожили над Ростовской областью. В Таганроге при падении БПЛА загорелась кровля стадиона «Форт Арена», в Азове пострадала крыша зернового склада в порту.