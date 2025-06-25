Главные новости 25 июня 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, встретится на саммите НАТО в Гааге с украинским лидером Владимиром Зеленским, так как тот находится в «тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться». Решение о поддержке Киева не планируется включать в итоговые документы саммита.