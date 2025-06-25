Повысить размер стипендий до прожиточного минимума предложили в Госдуме

— Базовая стипендия в российских вузах сегодня по-прежнему воспринимается как насмешка над экономическими реалиями. А ведь одним гранитом науки сыт не будешь. И что делать студентам, чтобы удовлетворить хотя бы элементарные жизненные потребности? Если нет иных финансовых источников — подрабатывать, и чаще всего за счет и в ущерб учебе, — заявил председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.