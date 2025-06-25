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Повысить размер стипендий до прожиточного минимума предложили в Госдуме

Группа депутатов Государственной Думы от фракции ЛДПР планирует внести законопроект, предусматривающий повышение размеров государственных стипендий студентам высших учебных заведений и колледжей до величины прожиточного минимума на душу населения в стране. Об этом стало известно в среду, 25 июня.

Группа депутатов Государственной Думы от фракции ЛДПР планирует внести законопроект, предусматривающий повышение размеров государственных стипендий студентам высших учебных заведений и колледжей до величины прожиточного минимума на душу населения в стране. Об этом стало известно в среду, 25 июня.

Согласно действующему законодательству, минимальная сумма ежемесячной академической стипендии в российских вузах установлена на уровне 2067 рублей, а для учащихся средних профессиональных образовательных учреждений — всего лишь 539 рублей. Социальная государственная стипендия, предназначенная для поддержки наиболее уязвимых категорий студентов, составляет соответственно 3104 рубля в университетах и 809 рублей в колледжах и техникумах.

— Базовая стипендия в российских вузах сегодня по-прежнему воспринимается как насмешка над экономическими реалиями. А ведь одним гранитом науки сыт не будешь. И что делать студентам, чтобы удовлетворить хотя бы элементарные жизненные потребности? Если нет иных финансовых источников — подрабатывать, и чаще всего за счет и в ущерб учебе, — заявил председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.

Предполагается, что принятие законопроекта позволит обеспечить возможность получения обучающимся стипендии на адекватном уровне, соответствующем современным реалиям, и повысить качество образования в России, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что размер выплат по беременности и родам для студенток очного отделения будет увеличен и составит в среднем 90 тысяч рублей. Он добавил, что сумма пособий будет выводиться на основе размера прожиточного минимума по региону, а не из студенческой стипендии.

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