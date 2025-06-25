Омский мэр Шелест купил себе мотоцикл за 161 тысячу рублей

«Во избежание распространения недостоверной информации, сразу скажу стоимость от завода-изготовителя: 161 тысяча российских рублей. Без учета доставки (ее цена будет известна чуть позже). К сожалению, в Омске пока нет дилерского центра, так что придется немного подождать», — поделился Сергей Шелест.