Омский мэр Шелест купил себе мотоцикл за 161 тысячу рублей

Мэр Омска во время визита в Белоруссию оценил работу местных предприятий. На «МотоВелоЗаводе» Сергей Шелест приобрел себе мотоцикл модели «Минск 250». О покупке градоначальник рассказал 24 июня в телеграм-канале.
«Во избежание распространения недостоверной информации, сразу скажу стоимость от завода-изготовителя: 161 тысяча российских рублей. Без учета доставки (ее цена будет известна чуть позже). К сожалению, в Омске пока нет дилерского центра, так что придется немного подождать», — поделился Сергей Шелест.
Мэр уточнил, что ООО «МотоВелоЗавод» — это один из крупнейших производителей мототехники в технопарке. На площади 44 га размещены 75 резидентов, представляющих различные отрасли — от микроэлектроники до машиностроения.
Среди моделей мотоциклов, которые протестировал на предприятии омич, была в том числе новинка — электробайк. Продукция завода вызвала у Сергея Шелеста положительные ассоциации.
«У кого-то этот транспорт ассоциируется с молодостью, у кого-то — с несбывшейся мечтой юности, а кто-то и сейчас держит в гараже свой ММВЗ-3.115», — написал автор канала.
Вместе с руководством Минского горисполкома и завода Шелест обсудил возможность появления первого дилерского центра марки «Минск» в Омске.
Ранее портал omsk.kp.ru сообщил, что в Тарском районе пострадали двое подростков на мотоцикле.