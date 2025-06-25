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Nour News: спецслужбы Ирана задержали 700 израильских шпионов

Задержанным вменяют управление БПЛА, изготовление бомб и передачу данных разведке Израиля.

Источник: Аргументы и факты

В Иране за последние 12 дней задержали порядка 700 человек, обвиняемых в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

По данным агентства Nour News, задержанным инкриминируют управление беспилотниками в интересах Израиля, производство самодельных взрывных устройств, а также сбор разведданных, включая съемку военных объектов и передачу информации израильской разведке.

Как отмечается в публикации, только в Тегеране было найдено и изъято около 10 тысяч израильских дронов.

Накануне телеканал NBC сообщил, что у армии Израиля заканчиваются некоторые виды ключевого вооружения и боеприпасы.

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