Марочко: ВСУ контролируют менее 0,5% территории ЛНР

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины сейчас контролируют менее 0,5% территории ЛНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Оккупированная часть ЛНР сократилась до минимальных значений.
Благодаря продвижению наших войск и освобождению ряда территорий в весенне-летний период оккупированная часть ЛНР сократилась приблизительно до 0,5%", — уточнил аналитик.
По его словам, Кременские леса и районы Новоегоровки являются самыми большими по площади оккупированными участками региона. Петровское и Новогригоровка — имеют так называемые «серые» зоны, добавил Марочко.
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