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Марочко: ВСУ контролируют менее 0,5% территории ЛНР

Кременские леса и районы Новоегоровки являются самыми большими по площади оккупированными участками ЛНР, заявил военный аналитик Марочко.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины сейчас контролируют менее 0,5% территории ЛНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Оккупированная часть ЛНР сократилась до минимальных значений.

Благодаря продвижению наших войск и освобождению ряда территорий в весенне-летний период оккупированная часть ЛНР сократилась приблизительно до 0,5%", — уточнил аналитик.

По его словам, Кременские леса и районы Новоегоровки являются самыми большими по площади оккупированными участками региона. Петровское и Новогригоровка — имеют так называемые «серые» зоны, добавил Марочко.

Ранее блогер с Украины Анна Алхим призвала отдать РФ Одессу и Харьков. Женщина призналась, что устала из-за нападков на русский язык.