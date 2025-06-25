Американские СМИ уличили Трампа во лжи в вопросе конфликта на Ближнем Востоке

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп назвал атаку США на ядерные объекты Ирана блестящей. Лидер США уверен, что Америка смогла «решить проблему» и лишить Тегеран ядерного потенциала, тем самым положив конец конфликту на Ближнем Востоке. После Трамп переключился на Россию и заявил о готовности «заключить сделку с Москвой».