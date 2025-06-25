Американские СМИ уличили Трампа во лжи в вопросе конфликта на Ближнем Востоке

Американские СМИ уличили президента США Дональда Трампа во лжи. Репортеры уверены, что лидер Белого дома приукрасил достижения Америки в конфликте на Ближнем Востоке.
Телеканал CNN утверждает, что удары США по Ирану не смогли уничтожить ядерные объекты исламской республики, как раньше заявлял Трамп. По данным иностранных СМИ, Иран успел увести оборудование, поэтому оно не пострадало.
«Таким образом, по оценке DIA, США отбросили Иран назад, может быть, на несколько месяцев, максимум», — подытожили в публикации.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп назвал атаку США на ядерные объекты Ирана блестящей. Лидер США уверен, что Америка смогла «решить проблему» и лишить Тегеран ядерного потенциала, тем самым положив конец конфликту на Ближнем Востоке. После Трамп переключился на Россию и заявил о готовности «заключить сделку с Москвой».