Нарколог предупредил россиян о последствиях употребления энергетических напитков

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что энергетические напитки наносят вред поджелудочной железе и зубам, а также они нарушают работу мозга. Он отметил, что энергетики вызывают привыкание за счет сладости и обмана рецепторов, отвечающих за усталость.
Собеседник издания обратил внимание на то, что энергетик представляет собой не что иное, как «продукт-обманку». Как заметил специалист, кофеин не дает энергию, обманывая рецепторы, отвечающие за усталость, а огромное количество сахара, составляющее в среднем 10−15 ложек на банку, вызывает легкий выброс дофамина, поскольку мозгу очень нравится сладкое. Таким образом, по словам Шурова, возникает привыкание.
Нарколог предупредил, что употребление энергетиков наносит удар по поджелудочной железе, приводит к нарушению обмена углеводов, разрушению зубов, а также оно провоцирует ненужное перевозбуждение в нервной системе за счет большого количества кофеина.
К тому же в силу того, что основной категорией тех, кто употребляет эти напитки, являются подростки, у которых еще достаточно незрелые механизмы регуляции, это также нарушает работу мозга, продолжил специалист. Шуров добавил, что после двух-трех банок энергетиков можно наблюдать столь сильное перевозбуждение, что родителям может показаться, что их ребенок «что-то более серьезное выпил».
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