Нарколог предупредил россиян о последствиях употребления энергетических напитков

К тому же в силу того, что основной категорией тех, кто употребляет эти напитки, являются подростки, у которых еще достаточно незрелые механизмы регуляции, это также нарушает работу мозга, продолжил специалист. Шуров добавил, что после двух-трех банок энергетиков можно наблюдать столь сильное перевозбуждение, что родителям может показаться, что их ребенок «что-то более серьезное выпил».