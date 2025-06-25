Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сеть супермаркетов Coop в Италии убрала с полок израильские товары

Сеть супермаркетов Coop убрала с полок итальянских магазинов товары из Израиля. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сеть супермаркетов Coop убрала с полок итальянских магазинов товары из Израиля. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ритейлеру принадлежат около 350 точек по всей стране. Свое решение Coop объяснили солидарностью с палестинским народом.

Магазин уберет с прилавков товары израильского производства или происхождения, и в целях помощи Палестине включит в ассортимент газировку Gaza Cola. Выручка от продаж пойдет на помощь нуждающимся и восстановление больницы.

— Мы стремимся, где это возможно, убирать с наших полок продукты и ингредиенты, поступающие из тех стран, где международный консенсус свидетельствует о несоответствии тому, что происходит в этих странах, а также нашим совместным ценностям и принципам, — цитирует пресс-службу Coop The Guardian.

Ранее израильские военные начали сносить индонезийскую больницу, расположенную на севере сектора Газа. По данным телеканала Al Jazeera, в здании тогда оставались заблокированными не менее 55 человек.

Также стало известно, что армия обороны Израиля начала широкомасштабное наступление в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС в рамках операции «Колесницы Гидеона».

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше