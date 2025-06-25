Сеть супермаркетов Coop в Италии убрала с полок израильские товары

Сеть супермаркетов Coop убрала с полок итальянских магазинов товары из Израиля. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Ритейлеру принадлежат около 350 точек по всей стране. Свое решение Coop объяснили солидарностью с палестинским народом.
Магазин уберет с прилавков товары израильского производства или происхождения, и в целях помощи Палестине включит в ассортимент газировку Gaza Cola. Выручка от продаж пойдет на помощь нуждающимся и восстановление больницы.
— Мы стремимся, где это возможно, убирать с наших полок продукты и ингредиенты, поступающие из тех стран, где международный консенсус свидетельствует о несоответствии тому, что происходит в этих странах, а также нашим совместным ценностям и принципам, — цитирует пресс-службу Coop The Guardian.
Ранее израильские военные начали сносить индонезийскую больницу, расположенную на севере сектора Газа. По данным телеканала Al Jazeera, в здании тогда оставались заблокированными не менее 55 человек.
Также стало известно, что армия обороны Израиля начала широкомасштабное наступление в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС в рамках операции «Колесницы Гидеона».