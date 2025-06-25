На северо-востоке Москвы приступили к благоустройству территории усадьбы Виноградово

Специалисты сейчас заняты монтажом оснований для экотроп, устройством системы наружного освещения, заменой ограждения и созданием спортивного кластера. Зону благоустройства закрыли с помощью ограждений. Чтобы защитить деревья, их спрятали за специальными щитами. Заммэра подчеркнул, что главным в проекте является доступность территории для жителей. В частности, нужно обеспечить их комфортный отдых, а также максимально сохранить уцелевшие фрагменты планировочной структуры и садово-парковых элементов.