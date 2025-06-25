На северо-востоке Москвы приступили к благоустройству территории усадьбы Виноградово

Подробностями о стартовавшем благоустройстве территории усадьбы Виноградово на северо-востоке столицы поделился заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«Проводим благоустройство территории усадьбы Виноградово, которая является объектом культурного наследия и произведением садово-паркового искусства регионального значения, — отметил заммэра. — В рамках проекта максимально сохраним исторический облик и планировочную композицию парка».
Он уточнил, что пространством при этом обустроят для современного использования.
Специалисты сейчас заняты монтажом оснований для экотроп, устройством системы наружного освещения, заменой ограждения и созданием спортивного кластера. Зону благоустройства закрыли с помощью ограждений. Чтобы защитить деревья, их спрятали за специальными щитами. Заммэра подчеркнул, что главным в проекте является доступность территории для жителей. В частности, нужно обеспечить их комфортный отдых, а также максимально сохранить уцелевшие фрагменты планировочной структуры и садово-парковых элементов.
«Поэтому приняли решение, что большая часть инфраструктуры будет расположена на эконастиле, в который интегрируем беседки для отдыха, лавочки, ротонду с подвесными качелями и площадку для мероприятий», — уточнил Бирюков.
КОНКРЕТНО.
По проекту:
— создадут амфитеатр с крытой сценой и павильон для артистов;
— отреставрируют чашу фонтана;
— откроют новую детскую площадку;
— восстановят покрытие подъездной дороги в парадной зоне около Восточного и Западного флигелей;
— воссоздадут и изготовят по историческим образцам устаревшее ограждение по периметру южного участка;
— на Долгопрудной аллее отремонтируют проезжую часть и тротуары, поставят фонари, в том числе контрастного освещения;
— отреставрируют пилоны въездных ворот и прясел металлической ограды, воссоздадут утраченные ворота;
— на северном участке в хозяйственной зоне на месте парковки создадут спортивный кластер со скейт-парком, воркаут-зоной, универсальным полем для игры в мини-футбол и волейбол, трибуной для зрителей и павильоном с раздевалками;
— на западном берегу Малого Долгого пруда обустроят комфортное рекреационное пространство на месте стихийной зоны отдыха. Здесь появятся экотропа со спусками к воде. Вдоль береговой линии на настиле разместят несколько пергол с подвесными качелями и шезлонги. К пикниковым точкам с беседками и мангалами откроют удобный спуск с экотропы.