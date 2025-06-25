Какие инфекции можно подхватить в самарских водоемах и как с этим бороться

С 12 июня в Самаре официально стартовал купальный сезон. Изначально для купания были открыты восемь пляжей.
Однако вскоре два из них: на 2-й очереди набережной в Самаре и на озере Орловском в Новокуйбышевске закрыли из-за превышения допустимого уровня бактерий в воде. Об этом ранее сообщал «МК в Самаре».
Какие инфекции могут подстерегать на пляже и как себя обезопасить, рассказал портал «Самара Онлайн24».
Какие инфекции могут быть в воде?
Врачи предупреждают: заразиться на пляже можно, но риск зависит от качества воды и вашей осторожности. Вот самые распространённые возбудители:
1. Кишечная палочка.
Это условно-патогенный микроорганизм, который обычно живёт в кишечнике человека. Но при определённых условиях он может вызывать серьёзные заболевания: расстройства ЖКТ, инфекции мочеполовой системы, менингит, сепсис (при попадании в кровь через царапины или раны).
Как передаётся? Через загрязнённую воду, грязные руки или немытые фрукты. Опасна она в больших количествах или при ослабленном иммунитете.
2. Церкариоз.
Это кожное заболевание, вызванное личинками плоских червей. Чаще всего встречается в стоячих водоёмах. Симптомы — зуд, сыпь, волдыри.
Болезнь проходит сама за 7−10 дней, но иногда затягивается до трёх недель.
3. Ротавирус и норовирус.
На юге летом часто можно «подцепить» кишечные вирусы. Симптомы: температура, диарея, рвота. Передаются они через общую посуду, плохо вымытые руки или пищу, а не обязательно через воду.
Как защитить себя на пляже?
По словам доктора медицинских наук Владимира Анохина, основные правила просты.
Мойте руки, особенно перед едой. Пейте только кипячёную или бутилированную воду.
Не глотайте воду из открытых водоёмов. Избегайте купания в местах с плохим качеством воды.
Следите за состоянием кожи: любые повреждения увеличивают риск заражения.
Если всё-таки заболели: пейте много жидкости, придерживайтесь щадящей диеты, используйте регидратационные растворы.
Обратитесь к врачу, если симптомы сохраняются более двух дней. Важно помнить, что лучшая защита — личная гигиена и внимательность к окружающей среде.
Купайтесь с умом, выбирайте проверенные пляжи и не забывайте, что даже самое чистое на вид озеро может скрывать в себе множество неприятных сюрпризов.
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