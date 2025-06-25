В Омске врачи провели экстренную операцию мужчине с повторным инфарктом

Врачи медико-санитарной части № 4 спасли жизнь 68-летнему омичу, у которого диагностировали повторный инфаркт. Мужчину доставили в больницу с признаками острого сердечного приступа: болью за грудиной, затруднённым дыханием и низким давлением.
Пациент поступил в тяжёлом состоянии — с признаками кардиогенного шока и отёком лёгких. Бригада скорой привезла его уже на кислородной поддержке и с препаратами, стабилизирующими давление. Медлить было нельзя — кардиохирурги сразу приняли решение о проведении срочной операции.
Это уже второй инфаркт у пациента. Сейчас он идёт на поправку, самостоятельно передвигается и готовится к выписке.
Врачи напоминают: при появлении симптомов инфаркта — жжении в груди, боли в левой руке, спине или челюсти в течение минимум 20 минут — важно не тянуть время и вызывать скорую помощь.