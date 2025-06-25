В Омске врачи провели экстренную операцию мужчине с повторным инфарктом

Пациент поступил в тяжёлом состоянии — с признаками кардиогенного шока и отёком лёгких. Бригада скорой привезла его уже на кислородной поддержке и с препаратами, стабилизирующими давление. Медлить было нельзя — кардиохирурги сразу приняли решение о проведении срочной операции.