Многотысячную неустойку и штраф пришлось заплатить прикамскому предпринимателю за некачественный кухонный гарнитур

К взысканию суммы в размере порядка 450 тыс. рублей приступили сотрудники отделения судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Перспектива ареста имущества и дополнительного денежного взыскания не ускорили темпов возмещения морального вреда, неустойки и выплат, связанных с нарушением прав потребителя. Первые перечисления на депозитный счет подразделения ведомства начались только после взыскания исполнительского сбора в размере 15 тыс. рублей, а также ареста банковских счетов и ограничения на регистрационные действия с недвижимостью. Вскоре вся сумма задолженности была погашена и переведена взыскательнице.