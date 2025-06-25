Многотысячную неустойку и штраф пришлось заплатить прикамскому предпринимателю за некачественный кухонный гарнитур

Ремонт обернулся для жительницы г. Чернушки судебными тяжбами. Индивидуальный предпринимать, у которого женщина заказала кухонный гарнитур, недобросовестно выполнил свою работу, проигнорировав условия договора.
Изготовление и монтаж мебели заняли гораздо больше времени, чем было оговорено сторонами, кроме того, часть комплекта была изготовлена с нарушением замеров, отсутствовала столешница. Когда же рабочую поверхность доставили, то оказалось, что она покрыта глубокими царапинами и подлежит замене.
Гражданка направила исполнителю досудебную претензию с требованиями исправить недостатки, компенсировать неустойку и моральный вред. Предприниматель пообещал удовлетворить эти требования, но ни денег, ни новой столешницы женщина так и не увидела. Тогда она обратилась в суд за защитой своих прав как потребителя.
В ходе рассмотрения иска суд пришел к выводу, что требования заявительницы не противоречат действующему законодательству, а ее права и интересы действительно пострадали от недобросовестных действий ответчика. Анализ предоставленных документов не выявил обстоятельств, которые бы снимали с исполнителя ответственность по компенсации нарушенных пунктов договора.
К взысканию суммы в размере порядка 450 тыс. рублей приступили сотрудники отделения судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Перспектива ареста имущества и дополнительного денежного взыскания не ускорили темпов возмещения морального вреда, неустойки и выплат, связанных с нарушением прав потребителя. Первые перечисления на депозитный счет подразделения ведомства начались только после взыскания исполнительского сбора в размере 15 тыс. рублей, а также ареста банковских счетов и ограничения на регистрационные действия с недвижимостью. Вскоре вся сумма задолженности была погашена и переведена взыскательнице.