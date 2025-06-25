Новый автобусный маршрут появится в ТиНАО с 28 июня

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы организуем комфортный наземный транспорт в шаговой доступности от станций рельсового каркаса в отдаленных поселениях и новых жилых кварталах. На новый маршрут в ТиНАО выйдут современные автобусы малого класса, которые предназначены для перевозки различных групп населения. Кроме того, продлим маршрут в Зеленограде до нового ЖК, а на юге столицы запустим транспорт ближе к жилой застройке», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.