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Новый автобусный маршрут появится в ТиНАО с 28 июня

Новый автобусный маршрут появится в ТиНАО с 28 июня: он свяжет платформу «Рассудово» с несколькими деревнями и населенными пунктами в районе Бекасово. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы организуем комфортный наземный транспорт в шаговой доступности от станций рельсового каркаса в отдаленных поселениях и новых жилых кварталах. На новый маршрут в ТиНАО выйдут современные автобусы малого класса, которые предназначены для перевозки различных групп населения. Кроме того, продлим маршрут в Зеленограде до нового ЖК, а на юге столицы запустим транспорт ближе к жилой застройке», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Новый маршрут с269 свяжет платформу «Рассудово» и СНТ «Лесное». Автобусы пойдут через Яковлевское, Кузнецово, Руднево, Юрьево и Белоусово. Пригородный маршрут № 1038 будет ходить только на участке «Платформа Рассудово — Станция Селятино». Автобусы № 16 в Зеленограде пойдут в ЖК «Зеленый Парк». Автобусы с823 пойдут по Пролетарскому проспекту вместо ул. Москворечье.

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