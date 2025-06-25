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Из-за атаки БПЛА рейсы из Самары опаздывают в Новосибирск на 18 часов

Накануне, 24 июня, Росавиация временно ограничила работу аэропортов Самары и Ульяновска из-за угрозы атак беспилотников.

Источник: Om1 Новосибирск

Несколько пассажирских самолётов с опозданием прибудут сегодня в новосибирский аэропорт Толмачёво. Наибольшая задержка — у двух рейсов из Самары: один задерживается на 18,5 часа, другой — на 17,5 часа.

Рейс из Хабаровска прилетит на 2,5 часа позже запланированного времени, из Южно-Сахалинска — на 1 час 15 минут, из Ташкента — на 50 минут. Самолёты из Санкт-Петербурга и Братска задержаны на 30 и 20 минут соответственно.

Также отменены четыре прилетающих рейса — из Самары, московского Внуково, Горно-Алтайска и Норильска — и четыре вылетающих, включая два рейса в Самару, а также рейсы в Горно-Алтайск, Норильск и Санкт-Петербург.

Накануне, 24 июня, Росавиация временно ограничила работу аэропортов Самары и Ульяновска из-за угрозы атак беспилотников.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах», — написал в телеграм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.

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