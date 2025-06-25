«Постоянная защита»: как предотвратить появление мелких морщин

Мелкие морщины — это первый сигнал, что в коже запускаются возрастные изменения. Они могут появляться уже после 20 лет и ранее и чаще всего затрагивают область лба, уголки глаз, зону вокруг рта. Как отсрочить их появление и сохранить естественную молодость кожи на долгие годы, рассказала «Вечерней Москве» дерматолог, косметолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова.
Защита от ультрафиолета.
Фотостарение остается основной причиной преждевременных морщин. Под действием УФ-лучей разрушаются коллаген и эластин, нарушается структура кожи. Поэтому ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF 30−50 — обязательная привычка. Это не сезонная мера, а постоянная защита, независимо от погоды и времени года при высоком УФ-индексе.
Качественное увлажнение и восстановление барьера.
Обезвоженная кожа теряет упругость, становится подверженной микрозаломам. В уходе обязательно должны присутствовать средства с гиалуроновой кислотой, пантенолом, церамидами и скваланом. Они поддерживают водный баланс и защищают кожный барьер. Особенно важно использовать увлажняющие средства после очищения и перед сном, когда процессы восстановления наиболее активны.
Антивозрастные компоненты в уходе.
Чтобы замедлить процессы старения, в домашний уход стоит включить активные компоненты:
ретинол и его производные стимулируют обновление кожи и выработку коллагена;витамин C и ниацинамид — антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений;пептиды укрепляют кожу, повышают ее плотность и упругость.
Уходовые средства подбираются индивидуально, с учетом типа кожи и возраста. Лучше делать это совместно с врачом.
Как восполнить нехватку коллагена.
Ботулинотерапия.
Одним из самых эффективных и безопасных методов предупреждения появления мелких мимических морщин остается ботулотоксин типа А (диспорт, ксеомин и другие). Его задача — временно расслабить гиперактивные мимические мышцы, которые формируют заломы в коже.
Важно понимать: мимические морщины появляются не из-за возраста, а из-за многократного сокращения мышц. Например, активная мимика лба или прищуривание глаз приводят к формированию стойких линий — сначала поверхностных, затем глубоких. Ботулотоксин предотвращает эти заломы, при этом лицо сохраняет естественность, если препарат введен правильно и дозировано.
Преимущества ботулинотерапии:
профилактика появления новых морщин;разглаживание уже имеющихся поверхностных заломов;быстрый эффект (виден через 10−14 дней);безопасность при регулярном применении;минимальный реабилитационный период.
Многие ошибочно считают, что ботокс — это только для зрелого возраста. На практике введение адекватных доз в возрасте 25−30 лет помогает «заморозить» формирование мимических морщин и сохранить гладкость кожи без потери подвижности лица.
Образ жизни и профилактика изнутри.
Здоровый сон, сбалансированное питание, отказ от курения и алкоголя, физическая активность — все это напрямую влияет на состояние кожи.
Предотвратить появление морщин легче, чем потом бороться с выраженными возрастными изменениями. Правильный уход, осознанный образ жизни и своевременное использование ботулинотерапии в профилактических дозах — это основа молодости кожи. Мелкие морщины — не повод паниковать, а сигнал, что пора действовать. Современная косметология дает все инструменты, чтобы старение было деликатным, контролируемым и естественным.
Первые признаки старения кожи — сухость, морщины и снижение упругости — как правило, начинают проявляться в 35−40 лет. Как ухаживать за зрелой кожей, рассказала «Вечерней Москве» дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко.