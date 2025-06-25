«Постоянная защита»: как предотвратить появление мелких морщин

Мелкие морщины — это первый сигнал, что в коже запускаются возрастные изменения. Они могут появляться уже после 20 лет и ранее и чаще всего затрагивают область лба, уголки глаз, зону вокруг рта. Как отсрочить их появление и сохранить естественную молодость кожи на долгие годы, рассказала «Вечерней Москве» дерматолог, косметолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова.