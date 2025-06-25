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Ростовский автоинспектор предотвратил возгорание автомобиля во время рейда

В Ростовской области инспектор ДПС починил автоледи машину.

Источник: Комсомольская правда

Во время проведения профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» капитан полиции Иван Цыганков остановил автомобиль для проверки документов. Подойдя к машине, инспектор сразу почувствовал запах гари и услышал подозрительные звуки. Оценив ситуацию, он не только выявил неисправность, но и оперативно устранил ее. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, причиной проблемы стало замыкание проводки из-за неисправности моторчика заднего стеклоомывателя. Благодаря своевременному вмешательству полицейского удалось избежать возгорания и серьезных последствий.

Автоледи смогла безопасно продолжить путь, а позже направила в адрес капитана письменную благодарность, отметив его профессионализм и готовность прийти на помощь.