На некоторых участках трассы Тюмень — Омск ограничено движение

Правительство Тюменской области в среду, 25 июня 2025 года, предупредило водителей об ограничении движения на федеральной трассе Тюмень — Омск.
Как заявляется, движение транспорта ограничено на трех участках:
- На 125-м км автодороги Р-402 в Заводоуковском районе произошло ДТП. Здесь организовано движение по переходно-скоростной полосе в направлении г. Омск.
- В Абатском районе с 365-го по 369-й км из-за дорожных работ — реверсивное движение.
- В Омутинском районе с 169-го по 172-й км — реверсивное движение. Здесь тоже проводятся дорожные работы.
В связи с введенными ограничениями водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.