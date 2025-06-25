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На некоторых участках трассы Тюмень — Омск ограничено движение

Одно из них связано с ДТП.

Источник: SuperOmsk.ru

Правительство Тюменской области в среду, 25 июня 2025 года, предупредило водителей об ограничении движения на федеральной трассе Тюмень — Омск.

Как заявляется, движение транспорта ограничено на трех участках:

  • На 125-м км автодороги Р-402 в Заводоуковском районе произошло ДТП. Здесь организовано движение по переходно-скоростной полосе в направлении г. Омск.
  • В Абатском районе с 365-го по 369-й км из-за дорожных работ — реверсивное движение.
  • В Омутинском районе с 169-го по 172-й км — реверсивное движение. Здесь тоже проводятся дорожные работы.

В связи с введенными ограничениями водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.