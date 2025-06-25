Положение нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского тяжелое, и в нем не следовало бы оказываться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, чьи слова приводит телеканал Fox News.
Перед отлетом в Гаагу на саммит НАТО глава Белого дома отметил, что он, возможно встретится с Зеленским и спросит, как у него дела.
«Он в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что представители стран-участниц Североатлантического альянса предпринимали попытки скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО в Гааге, чтобы американскому лидеру Дональду Трампу представить в более привлекательном свете сделку по повышению оборонных расходов.
Кроме того, сообщалось, что президента США Дональда Трампа и главу киевского режима Владимира Зеленского стараются держать подальше друг от друга в рамках саммита НАТО в Гааге.