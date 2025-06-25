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Экс-полузащитник «Зенита» Радимов: форварду «Акрона» Дзюбе постоянно нужен вызов

Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о мотивации форварда Артема Дзюбы.

Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о мотивации форварда Артема Дзюбы.

По словам Радимова, нападающий «Акрона» кайфует от футбола и показывает всем «смотрите, как я могу». Также, он считает, что Дзюбе постоянно нужен вызов. Это мнение экс-игрок высказал в эфире канала «Матч ТВ».

Ранее мы писали о том, что Артем Дзюба может закончить с футболом в московском «Спартаке».

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