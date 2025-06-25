Экс-полузащитник «Зенита» Радимов: форварду «Акрона» Дзюбе постоянно нужен вызов

Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о мотивации форварда Артема Дзюбы.
По словам Радимова, нападающий «Акрона» кайфует от футбола и показывает всем «смотрите, как я могу». Также, он считает, что Дзюбе постоянно нужен вызов. Это мнение экс-игрок высказал в эфире канала «Матч ТВ».
Ранее мы писали о том, что Артем Дзюба может закончить с футболом в московском «Спартаке».
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.