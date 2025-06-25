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Под Новосибирском ликвидировали стихийную свалку площадью 0,38 га

Несанкционированный мусорный полигон был обнаружен в границах Верх-Тулинского сельсовета.

Источник: Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора

В Новосибирском районе была ликвидирована крупная незаконная свалка. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, очаги несанкционированного размещения отходов на совокупной площади 0,38 га были выявлены в мае текущего года в ходе выездного обследования в границах Верх-Тулинского сельсовета.

Специалисты объявили предостережение районной администрации о недопустимости нарушений и предложили местным властям принять меры для устранения свалки.

Спустя несколько недель сотрудники ведомства вновь побывали там с инспекцией и зафиксировали, что незаконный мусорный полигон был ликвидирован.

Как отметили в Россельхознадзоре, нередко подобные свалки на землях сельскохозяйственного назначения в окрестностях населённых пунктов и садовых товариществ образуются стихийно преимущественно самими жителями.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что жители Новосибирска стали чаще выбрасывать мебель и строительный мусор.