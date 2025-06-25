Рассказываем, почему вводят запрет на продажу алкоголя в Иркутске 28 июня 2025

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 28 июня 2025 вводятся в связи с празднованием Дня молодежи. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, спиртное не получится купить с 8:00 до 23:00. При этом ограничение не коснутся заведений общепита.