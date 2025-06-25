Рассказываем, почему вводят запрет на продажу алкоголя в Иркутске 28 июня 2025

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 28 июня 2025 вводятся в связи с празднованием Дня молодежи. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, спиртное не получится купить с 8:00 до 23:00. При этом ограничение не коснутся заведений общепита.
Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 28 июня 2025.
— Такие меры приняты в соответствии с постановлением правительства Иркутской области и распоряжением комитета по социальной политике и культуре, — говорится в сообщении администрации.
Вот почему вводится запрет на продажу алкоголя в Иркутске 28 июня 2025. А в это время стало известно, какую программу подготовил город — основные торжества пройдут в Доме молодежи и на площади Конституции.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, как и где пройдет Сурхарбан 2025 в Иркутской области.