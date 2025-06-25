Парламент Киргизии принял законопроект, запрещающий в стране доступ к порно

— Депутаты рассмотрели и приняли законопроекты «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет пространстве Кыргызской Республики», «О внесении изменения в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях» во втором и третьем чтениях, — передает сайт парламента Киргизии.