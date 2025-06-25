Парламент Киргизии принял законопроект, запрещающий в стране доступ к порно

Парламент Киргизии в среду, 25 июня, принял законопроект, запрещающий доступ к порно-сайтам на территории страны. Соответствующий документ был опубликован на сайте киргизского парламента.
Отмечается, что информацию о законопроектах представил председатель Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Мурадил Сыдыков.
Согласно документу, законопроект был принят в целях «защиты моральных и нравственных ценностей общества».
— Депутаты рассмотрели и приняли законопроекты «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет пространстве Кыргызской Республики», «О внесении изменения в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях» во втором и третьем чтениях, — передает сайт парламента Киргизии.
Европейская комиссия инициировала расследование против четырех сайтов с порнографическим контентом, среди которых оказался и Pornhub из-за нарушений законодательства о защите детей от подобных материалов.
Ранее компания Aylo, владеющая порносайтами Pornhub, Redtube и YouPorn, ограничила доступ к сайтам во Франции в качестве протеста против правительственных мер по проверке возраста пользователей. Французским пользователям вместо привычного контента показывали изображение Марианны — символа Франции, олицетворяющего национальный девиз «Свобода, равенство, братство».