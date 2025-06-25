Омский горсовет готовится менять принцип выборов мэра

Кроме того, горсовет принял к рассмотрению вопрос о новых принципах избрания мэра. Дело в том, что изменилось федеральное законодательство, регламентирующее работу местного самоуправления, и депутаты должны привести омские правила в соответствии с общероссийскими. Среди прочих необходимо поменять и способ избрания главы города. Если сейчас кандидатов на одобрение горсовету предлагает специальная конкурсная комиссия, то по новому закону это будет делать лично губернатор. Соответственно, из процедуры необходимо исключить пункты, касающиеся работы комиссии, обязательной личной презентации кандидатов и т. д. Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут осенью.