Омский горсовет готовится менять принцип выборов мэра

В среду, 25 июня, депутаты Омского городского Совета провели очередное пленарное заседание. Народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся, в том числе, процедуры выборов мэра и наполнения городского бюджета.
Последний, по словам спикера Владимира Корбута, по итогам прошлого года вырос на 28%. В этом году тенденция продолжится: депутаты одобрили очередные изменения в бюджет, предполагающие увеличение доходной и расходной частей. Так, 462 миллиона рублей направят на модернизацию важной для города коммунальной инфраструктуры — тех самых труб, которые нужны для бесперебойного снабжения домов теплом и горячей водой.
Другой важный вопрос касался дополнительных выборов. В прошлом году два депутата ушли со своих постов, однако, как подчеркнул глава комитета по вопросам местного самоуправления Юрий Козловский, у каждого омича должен быть представитель в горсовете. Поэтому 14 жителям округов, которые представляли ушедшие депутаты, предложат избрать новых.
Кроме того, горсовет принял к рассмотрению вопрос о новых принципах избрания мэра. Дело в том, что изменилось федеральное законодательство, регламентирующее работу местного самоуправления, и депутаты должны привести омские правила в соответствии с общероссийскими. Среди прочих необходимо поменять и способ избрания главы города. Если сейчас кандидатов на одобрение горсовету предлагает специальная конкурсная комиссия, то по новому закону это будет делать лично губернатор. Соответственно, из процедуры необходимо исключить пункты, касающиеся работы комиссии, обязательной личной презентации кандидатов
«Мы сейчас не создаём комиссии, а рассматриваем кандидатуру, которую представляет высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, то есть губернатор Омской области. Второй вопрос, который мы на этом решении рассматриваем, в соответствии с 33-м законом, исключается отзыв населения депутата представительного органа», — отметил Владимир Корбут.