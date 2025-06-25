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В Красноярском крае водители «РостТеха» объявили забастовку из-за снижения зарплат

В Красноярске и Зеленогорске водители мусоровозов компании «РостТех» устроили забастовку в знак протеста против уменьшения заработной платы.

В Красноярске и Зеленогорске водители мусоровозов компании «РостТех» устроили забастовку в знак протеста против уменьшения заработной платы.

По информации telegram-каналов, водители собрались на улице Качинской в Красноярске, в результате чего мусоровозы не вышли на маршруты, что привело к накоплению отходов на городских свалках.

Согласно данным источников, компания сократила выплаты водителям на 15%, а инженерам — на 20%. На место происшествия прибыли глава Минэкологии Красноярского края Владимир Часовитин и прокуроры. После встречи с чиновниками и их обещаний разобраться в ситуации, часть протестующих возобновила работу.

Ранее рассказывали, что жители Николаевки бастовали против застройки района.