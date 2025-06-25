В Пермском крае провели учения по борьбе с возможной вспышкой сибирской язвы

Сотрудники Северного территориального отдела Роспотребнадзора по Пермскому краю приняли участие в региональных командно-штабных учениях, в ходе которых отрабатывались действия в случае выявления очага сибирской язвы, сообщает пресс-служба ведомства.
Мероприятие прошло в Соликамском городском округе. В учениях также участвовали специалисты Соликамской станции по борьбе с болезнями животных, представители противоэпизоотического отряда Пермского края, местная администрация, сотрудники полиции, городской больницы и другие службы, ответственные за санитарную и эпидемиологическую безопасность.
Сибирская язва — это опасное инфекционное заболевание, которым могут заражаться как животные, так и люди. Заражение чаще всего происходит при контакте с больными сельскохозяйственными животными — коровами, лошадьми, козами, овцами и другими, а также через не прошедшие термическую обработку продукты животного происхождения.
Проведенные учения показали важность скоординированных действий всех служб в случае угрозы заражения и позволили отработать порядок реагирования на подобные ситуации.