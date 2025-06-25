В Пермском крае провели учения по борьбе с возможной вспышкой сибирской язвы

Сибирская язва — это опасное инфекционное заболевание, которым могут заражаться как животные, так и люди. Заражение чаще всего происходит при контакте с больными сельскохозяйственными животными — коровами, лошадьми, козами, овцами и другими, а также через не прошедшие термическую обработку продукты животного происхождения.