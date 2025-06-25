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Из-за опасного растения-паразита в районах Башкирии установили карантин

В двух районах Башкирии ввели карантин из-за повилики.

Источник: Комсомольская правда

В двух районах Башкирии — Стерлитамакском и Мелеузовском — введены карантинные фитосанитарные зоны из-за обнаружения повилики (Cuscuta L.), опасного растения-паразита.

В Стерлитамакском районе очаг заражения площадью 650 гектаров зафиксирован около села Васильевка, в Мелеузовском районе — 400 гектаров рядом с Мелеузом. На период действия карантина республиканский Россельхознадзор утвердил программу по локализации и ликвидации популяции повилики.

В границах карантинных зон вводятся строгие ограничения: запрещено использование территории для выращивания семенного материала, а также перевозка зерна и продуктов его переработки без карантинного сертификата. Под запрет попадает и деятельность, связанная с производством, хранением, реализацией и уничтожением подкарантинной продукции.

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