Из-за опасного растения-паразита в районах Башкирии установили карантин

В границах карантинных зон вводятся строгие ограничения: запрещено использование территории для выращивания семенного материала, а также перевозка зерна и продуктов его переработки без карантинного сертификата. Под запрет попадает и деятельность, связанная с производством, хранением, реализацией и уничтожением подкарантинной продукции.