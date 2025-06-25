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Официально: вратарь Иван Ломаев покинул самарские «Крылья Советов»

Голкипер Иван Ломаев закончил свое выступление за «Крылья Советов».

Голкипер Иван Ломаев закончил свое выступление за «Крылья Советов». Об этом стало известно из соцсетей клуба.

Ломаев играл за самарскую команду 5 лет. За это время он принял участие в 114 матчах и отбил 8 11-метровых ударов.

Пока неизвестно, где вратарь продолжить свою карьеру.

Ранее мы писали о том, что в «Крылья Советов» вернулся защитник Сергей Божин.

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