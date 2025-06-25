Официально: вратарь Иван Ломаев покинул самарские «Крылья Советов»

Голкипер Иван Ломаев закончил свое выступление за «Крылья Советов». Об этом стало известно из соцсетей клуба.
Ломаев играл за самарскую команду 5 лет. За это время он принял участие в 114 матчах и отбил 8 11-метровых ударов.
Пока неизвестно, где вратарь продолжить свою карьеру.
Ранее мы писали о том, что в «Крылья Советов» вернулся защитник Сергей Божин.
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