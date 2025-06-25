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Брестчанин может сесть на три года, метнув детский самокат в здание школы

Брестчанин пойдет под суд за брошенный в школу детский самокат.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте будут судить горожанина, который бросил детский самокат в здание школы, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Фигурантом уголовного дела стал 22-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что вечером с подругами он выпивал алкоголь на дворовой территории. Потом они пошли гулять по городу и рядом со школой увидели брошенный детский самокат. Фигурант поднял самокат, перелез с ним через школьный забор, а затем бросил самокат в здание школы, повредив стеклопакет и стену.

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Между тем МЧС предупредило белорусов о сильном ветре 25 июня: «Усиление юго-западного ветра с порывами 15−20 м/с».

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