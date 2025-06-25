Брестчанин может сесть на три года, метнув детский самокат в здание школы

Фигурантом уголовного дела стал 22-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что вечером с подругами он выпивал алкоголь на дворовой территории. Потом они пошли гулять по городу и рядом со школой увидели брошенный детский самокат. Фигурант поднял самокат, перелез с ним через школьный забор, а затем бросил самокат в здание школы, повредив стеклопакет и стену.