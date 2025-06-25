День молодежи отметят в Самаре 28 июня

В пространстве «Знай» вы узнаете всё о возможностях для молодёжи и поучаствуете в интеллектуальных активностях, в пространстве «Люби» вас ждут творческие мастер-классы и уникальные экскурсии, а в пространстве «Гордись» — встреча с лучшими в своём деле — врачами, молодыми учёными, предпринимателями и т. д.