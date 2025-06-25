Багреева: инвестиции в коммерческую недвижимость Москвы выросли на 80%

В первом квартале этого года существенно выросли инвестиции и в строительство коммерческой недвижимости: на начало апреля на активной стадии реализации находился 371 проект общей стоимостью 1,9 трлн рублей, что на 26% больше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в цифровой платформе «Инвестиционные проекты». Почти половина этих средств приходится на многофункциональные комплексы (МФК), сочетающих в себе несколько типов недвижимости, около четверти — на строительство апартаментов, начавшееся еще до появления ограничений на запуск новых проектов в этой сфере осенью 2024 года, пятая часть — на создание логистические объекты, торговые центры и развлекательные комплексы. Основная часть новых коммерческих объектов строится на северо-западном направлении Москвы.