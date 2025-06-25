Багреева: инвестиции в коммерческую недвижимость Москвы выросли на 80%

В первом квартале 2025 года инвестиции в покупку готовых объектов коммерческой недвижимости Москвы составили 164 млрд рублей, что почти на 80% больше, чем в январе — марте прошлого года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Основными инвесторами выступают крупные корпорации и банки, для которых покупка недвижимости под офисы и штаб-квартиры является выгодной долгосрочной инвестицией, особенно в условиях роста арендных ставок и ограниченного предложения качественных площадей», — рассказала Мария Багреева.
По ее словам, на Москву по итогам первого квартала 2025 года пришлось 89% всех сделок с готовыми объектами коммерческой недвижимости в стране. Это на 9 процентных пункта больше, чем в первом квартале прошлого года.
В первом квартале этого года существенно выросли инвестиции и в строительство коммерческой недвижимости: на начало апреля на активной стадии реализации находился 371 проект общей стоимостью 1,9 трлн рублей, что на 26% больше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в цифровой платформе «Инвестиционные проекты». Почти половина этих средств приходится на многофункциональные комплексы (МФК), сочетающих в себе несколько типов недвижимости, около четверти — на строительство апартаментов, начавшееся еще до появления ограничений на запуск новых проектов в этой сфере осенью 2024 года, пятая часть — на создание логистические объекты, торговые центры и развлекательные комплексы. Основная часть новых коммерческих объектов строится на северо-западном направлении Москвы.
По словам заммэра, активные инвестиции в коммерческую недвижимость делают городскую среду более насыщенной, эффективной и доступной. МФК формируют новые точки притяжения, где жилье, работа и места отдыха находятся в шаговой доступности — это повышает удобство жизни и экономит время москвичей. Важно, что строительство коммерческой недвижимости в городе сопровождается благоустройством прилегающих территорий, созданием новых общественных пространств и модернизацией транспортной инфраструктуры. Поэтому инвестиции в коммерческую недвижимость работаю и на экономику, и на улучшение качества жизни в городе.
По поручению московского мэра Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание качеству строительства объектов деловой инфраструктуры. За этим следит Мосгосстройнадзор. По словам председателя комитета Антона Слободчикова, в настоящее время под контролем ведомства находится свыше 60 объектов коммерческой инфраструктуры общей площадью более 1,6 млн «квадратов».