DM: удар по Ирану — один из признаков конца света, описанного в Библии

Они отмечают, что второй признак приближающейся глобальной катастрофы связан с Сирией, пророк Исаия сказал: «Дамаск уже не будет городом, он превратится в груду развалин». Столица государства действительно превратилась в развалины после гражданской войны, кроме того, недавно там произошли новые волнения — теракт, унёсший жизни 22 человек, уточнили в подкасте.