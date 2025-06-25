DM: удар по Ирану — один из признаков конца света, описанного в Библии

Исследователи Библии заявили, что удар по Ирану — один из признаков приближающегося конца света, об этом говорится в послании Апостола Павла к Фессалоникийцам 5:3, пишет Daily Mail со ссылкой на подкаст Living Waters на YouTube.
«После бомбардировки трех ядерных объектов в подкасте рассказали, что два основных библейских стиха, похоже, сбываются, в них предсказываются беспорядки на Ближнем Востоке. Стих, написанный Апостолом Павлом, предупреждает, что пока люди говорят: “Мир и безопасность”, внезапно придет на них погибель»", — говорится в материале.
Исследователи обращают внимание на то, что во время ударов по Ирану западные политики твердили, что это все делается ради мира, вызывая ложное чувство безопасности у общественности.
Например, министр обороны США Пит Хегсет и другие чиновники Белого дома неоднократно говорили о «мире», обсуждая операцию «Полуночный молот», затем Израиль заявлял, что бомбардировки ядерных лабораторий Ирана сделали мир «более безопасным местом». И даже сам президент США Дональд Трамп написал: «Сейчас время мира!», подчеркивается в публикации.
Данный конфликт может спровоцировать Третью мировую войну, что и станет концом света, считают исследователи священного писания.
Они отмечают, что второй признак приближающейся глобальной катастрофы связан с Сирией, пророк Исаия сказал: «Дамаск уже не будет городом, он превратится в груду развалин». Столица государства действительно превратилась в развалины после гражданской войны, кроме того, недавно там произошли новые волнения — теракт, унёсший жизни 22 человек, уточнили в подкасте.
Ранее была найдена связь закона Трампа и конца света через 10 лет от нового Бога.