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В Киргизии приняли законопроект, запрещающий в стране доступ к порно-сайтам

Власти Киргизии кардинально решили вопрос порно-сайтов.

Источник: Комсомольская правда

Парламент Киргизии принял законопроект, запрещающий на территории страны доступ к порно-сайтам.

Ранее ученые заявили, что порнозависимости не существует. Длительные исследования Николь Прауз и ее коллег из Университета Калифорнии подтвердили, что мозг не реагирует на пикантную фотографию так, как реагирует мозг курильщика на изображение сигареты. Следовательно, невозможно говорить о какой-то зависимости.

Также были выявлены самые порнозависимые страны мира. Исследование позволило выявить страны с самым интенсивным порно-трафиком. Это США, Великобритания, Канада, Индия и Япония.

А в 2021 году в России предложили узаконить доступ к порносайтам через Госуслуги. Главный радиочастотный центр предложил входить на порносайты со своим логином и паролем от Госуслуг. Кстати, подобный механизм уже работает для многих порталов — например, по своему логину или паролю от Госуслуг можно войти на сайт Пенсионного фонда или налоговой.