В Киргизии приняли законопроект, запрещающий в стране доступ к порно-сайтам

А в 2021 году в России предложили узаконить доступ к порносайтам через Госуслуги. Главный радиочастотный центр предложил входить на порносайты со своим логином и паролем от Госуслуг. Кстати, подобный механизм уже работает для многих порталов — например, по своему логину или паролю от Госуслуг можно войти на сайт Пенсионного фонда или налоговой.