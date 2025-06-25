В аэропорту Екатеринбурга задержали пять рейсов

25 июня в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задерживаются пять рейсов. Перенесли авиасообщения в Минеральные Воды, Москву, Самару, Сочи и Калининград. Это следует из информации на онлайн-табло аэропорта.
В авиагавани задерживаются рейсы «Уральских авиалиний». Так, в Москву вылет перенесли на 75 минут, в Минеральные Воды на 45 минут, а в Калининград на 35 минут.
Кроме того, в Самару на два часа 50 минут задерживается рейс от авиакомпании Utair. Компания Nordwind отложила авиасообщение в Сочи на 11 часов 25 минут.
Причина задержки на табло не уточняется. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу Кольцово. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Ранее, в аэропорту Кольцово были отменены три авиарейса: в Ташкент «Уральские авиалинии», в Шарджу компанией Air Arabia и в Ижевск «Ижавиа».