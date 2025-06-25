Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Екатеринбурга задержали пять рейсов

Задерживают рейсы по всей стране.

Источник: Комсомольская правда

25 июня в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задерживаются пять рейсов. Перенесли авиасообщения в Минеральные Воды, Москву, Самару, Сочи и Калининград. Это следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

В авиагавани задерживаются рейсы «Уральских авиалиний». Так, в Москву вылет перенесли на 75 минут, в Минеральные Воды на 45 минут, а в Калининград на 35 минут.

Кроме того, в Самару на два часа 50 минут задерживается рейс от авиакомпании Utair. Компания Nordwind отложила авиасообщение в Сочи на 11 часов 25 минут.

Причина задержки на табло не уточняется. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу Кольцово. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Ранее, в аэропорту Кольцово были отменены три авиарейса: в Ташкент «Уральские авиалинии», в Шарджу компанией Air Arabia и в Ижевск «Ижавиа».